İran'da 10 katlı bina çöktü: 1 ölü, 7 yaralı - Haberler

İran'ın güneyinde bulunan Huzistan eyaletine bağlı Abadan şehrinde çöken binada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

İran devlet televizyonu, ülkenin güneyinde bulunan Huzistan eyaletine bağlı Abadan şehrinde inşaat halindeki 10 katlı "Metropol" adlı binanın çöktüğünü duyurdu. Çöken binada arama kurtarma çalışmaları başlatılırken, şu ana kadar 1 kişinin öldüğü ve 7 kişinin de yaralandığı açıklandı. İran Kızılayı, olay yerine 15 ambulansın gönderildiğini ve diğer eyaletlerden de 30 ambulans talebinde bulunulduğunu bildirdi. Ayrıca farklı eyaletlerden toplam 50 arama kurtarma ekibinin de olay yerine sevk edildiği belirtildi.

"KESİN BİR SAYI YOK"

Abadan Valiliği ise arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını belirterek, "Henüz ölü ve yaralı sayısına ilişkin elimizde kesin bir sayı yok. Ölü ve yaralı sayısı daha da artabilir. Çalışmalar devam ediyor" açıklamasında bulundu. İran devlet televizyonu, çöken binanın şehir merkezinde bulunduğunu ve kalabalık nedeniyle çok sayıda kişinin enkazda mahsur kalmış olabileceğini duyurdu.

(Aynur Sena Çabuk /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel