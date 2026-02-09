Haberler

İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın açılış programının yayınını kesti

Güncelleme:
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, devlet televizyonuna tepki gösterince projelerin açılış töreninin yayını kesildi. Pezeşkiyan, 'Yayınlamayın önemli değil biz kendi işimizi yaparız.' dedi.

İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın bazı projelerin açılış törenine ilişkin programın yayınını kesti.

İran basınına yansıyan haberlere göre, Pezeşkiyan, İran devlet televizyonu muhabirinin "Canlı yayındayız. Zamanı doğru yönetirseniz memnun oluruz." ifadesine tepki göstererek, "Yayınlamayın önemli değil biz kendi işimizi yaparız." dedi.

Pezeşkiyan'ın bu tepkisi üzerine İran devlet televizyonu Cumhurbaşkanı'nın açılış programının yayınını kesti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba - Güncel
