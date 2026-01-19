Haberler

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı: "Hafta sonuna kadar internet bağlantısı normal haline dönecek"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hüseyin Efşin, ülke genelinde 8 Ocak'ta kesilen internet bağlantısının hafta sonuna kadar normale döneceğini açıkladı. Protestoların artmasıyla yaşanan internet kesintileri hakkında bilgi veren Efşin, şirketler için sabit IP üzerinden internet hizmeti sağlandığını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hüseyin Efşin, gösteriler nedeniyle ülke genelinde 8 Ocak'ta kesilen internet bağlantısının hafta sonuna kadar düzeleceğini söyledi.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Efşin, düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin bilgi verdi.

Efşin, "Ülke genelinde internet ağı hafta sonuna kadar yavaş yavaş normale dönecektir." dedi.

Kesintilerin devam etmesi ihtimaline karşı büyük şirketlere faaliyetlerinin aksamaması için "sabit IP" üzerinden internet hizmeti verilmesine yönelik tedbirler alındığını aktaran Efşin, "Dijital ekonomi modeli kapsamında yalnızca şirketlerin internete bağlanması yeterli değildir. Çünkü bu işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmesi, kullanıcıların ve müşterilerin de internete erişimine bağlıdır." ifadelerini kullandı.

? İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar net bir açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 178'i emniyet görevlisi, 3 bin 919 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 bin 669 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

"Nereden nereye" deyip duyurdu: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı? Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum

Kaleciden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum
Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket

Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü
Emeklinin beklediği kulis! 'Duyum aldım' deyip tarih bile verdi

Emeklinin beklediği kulis! "Duyum aldım" deyip tarih bile verdi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi

Mehmet Akif'in eski eşi kovuldu! Sözleri sitem dolu
Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı? Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum

Kaleciden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum
Aşirete gelin giden doktora altın yağdı

Aşirete gelin giden doktor kuyumcu vitrinine döndü
Telefon kapkaççılığı geri tepti: Atlet kadın saniyeler içinde yakaladı

Telefon kapkaççılığı geri tepti: Atlet kadın saniyeler içinde yakaladı