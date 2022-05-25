İran Cumhurbaşkanı: "Yaptırımların etkisiz hale getirilmesi için bir merkez oluşturduk" - Haberler

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkesinin kalkınması için ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının kaldırılmasını beklemeyeceklerini bunun yerine yaptırımları etkisiz hale getirmeye odaklandıklarını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Reisi, Kum kentinde din adamlarının iştirakiyle düzenlenen bir etkinliğe video konferans yöntemiyle katılarak bir konuşma yaptı.

Konuşmasında Viyana'daki nükleer müzakerelerden ve ABD'nin yaptırımlarına karşı ülkesinin seçeneklerinden söz eden Reisi, "Müzakereleri sürdürüyoruz ancak başkalarının bizim adımıza karar vermesini bekleyerek ülkenin ilerlemesini durdurmayacağız." dedi.

Reisi, hükümetin bu konuda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ilan ettiği "yaptırımların etkisiz hale getirilmesi" stratejisini izlediğini belirterek, "Yaptırımların kaldırılmasından daha önemli olan yaptırımların etkisiz hale getirilmesi için bir merkez oluşturduk. Şu anda bu merkez oldukça etkin bir şekilde çalışıyor." ifadelerini kullandı.

İran lideri Hamaney, Kasım 2020'de yaptığı bir konuşmada, hükümet yetkililerine yaptırımların kaldırılması yerine yaptırımları etkisiz hale getirmeye odaklanmaları gerektiğini söylemişti.

İran ile nükleer anlaşmanın tarafları arasında Nisan 2021'de başlayan Viyana'daki müzakerelerde önemli ilerlemeler kaydedilse de İran'ın Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'nin "yabancı terör örgütleri" listesinden çıkarılmasına ilişkin talebi başta olmak üzere çözüme kavuşamayan bazı meseleler nedeniyle görüşmeler çıkmaza girmişti.