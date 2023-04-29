İran Cumhurbaşkanı ve Iraklı mevkidaşı, 'ikili ilişkiler ile bölgesel meseleleri' görüştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, ikili ilişkiler ile bölgesel meseleleri ele aldı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, ikili ilişkiler ile bölgesel meseleleri ele aldı.

İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Reisi ile cumhurbaşkanı sıfatıyla Tahran'ı ilk defa ziyaret eden mevkidaşı Reşid, başkentteki Sadabad Sarayı'nda görüştü.

Reisi ile Reşid, yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Reisi, çeşitli alanlarda güzel müzakerelerde bulunduklarını belirterek iki ülkenin iradesinin her alanda ilişkileri ilerletmek yönünde olduğunu söyledi.

İran ile Irak'ın münasebetini "stratejik" olarak nitelendiren Reisi, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkinin 10 milyar ABD dolarından fazla olduğunu, bunu daha üst seviyelere çıkarabileceklerini kaydetti.

Reisi, Tahran ile Bağdat arasındaki ilişkilerin su, elektrik, gaz ve enerji gibi altyapı alanlarında devam ettiğini kaydederek, mevcut kapasitelerin kullanımının her iki tarafın ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak şekilde sürdürülmesi gerektiğine işaret etti.

"ABD'nin varlığı bölge güvenliği için tehdit"

İran ile Irak arasındaki güvenlik anlaşmasına ve bunun bölgesel güvenliğin iyileştirilmesindeki rolüne değinen Reisi, Irak'ın güvenliğini İran'ın güvenliği olarak kabul ettiklerini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı, bölge ülkeleri arasındaki görüşmeleri faydalı bulduklarını ancak bölgede yabancı güçlerin varlığını "zarar verici" olarak gördüklerini ifade etti.

Reisi, "ABD'nin varlığı bölge güvenliği için tehdit oluşturuyor. Irak ve bölge ülkeleriyle ilişkilerimiz bölge halklarının ortak çıkarlarına ve güvenliğine dayanmaktadır ancak Amerikalılar kendi çıkarlarını gözetmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Iraklı mevkidaşının uyuşturucu ticaretiyle mücadeleye yönelik vurgusuna dikkat çeken Reisi, uyuşturucu ile mücadelede ön saflarda yer aldıklarını ve bu yolda kayıplar verdiklerini söyledi. Reisi, Irak'ın da uyuşturucuyla mücadelede kararlı olmasının memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Mevkidaşı Reşid'in, Tahran'dan ülkesinin su hakkına dikkat etmesi yönündeki çağrısına değinen Reisi, Irak'ın su hakkının geçmişte imzalanan anlaşmalara göre saklı olduğunu ve iki ülkenin buna bağlı kalması gerektiğini sözlerine ekledi.

İran'a, Irak'ın su hakkına riayet etmesi çağrısı

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid de her alanda ilişkileri geliştirmek ve sorunlardan kurtulmak gerektiğini vurguladı.

Irak'ın azalan su kaynakları nedeniyle sıkıntı çektiğini aktaran Reşid, son yıllarda ülkedeki yağışların azalmasıyla birlikte su kıtlığı krizinin şiddetlendiğini dile getirdi.

Reşid, Tahran'a, ülkesinin su hakkına riayet etmesi çağrısında bulundu.

Irak Cumhurbaşkanı son olarak uyuşturucu ticaretiyle mücadeleye büyük önem verilmesi gerektiğini ifade etti.

?Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bu sabah Tahran'a gelen heyette, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Elektrik Bakanı Ali Fadıl, Su Kaynakları Bakanı Avn Ziyab, Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci ve diğer bazı yetkiler de yer aldı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Iraklı mevkidaşı Reşid'i Sadabad Sarayı'nda resmi törenle karşılamış daha sonra ikili görüşme yapılmıştı.

Basın toplantısından sonra iki ülke heyetlerinin çeşitli alanlarda görüşmeler yapması bekleniyor.