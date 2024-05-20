İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetmesi Üzerine Irak'ta Yas İlan Edildi

Irak hükümeti, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle ülkede 1 günlük resmi yas ilan edildiğini duyurdu.

Irak resmi ajansı INA'da yer alan habere göre, Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi konuya ilişkin açıklama yaptı.

Avvadi, İranlı yetkililerin vefatı nedeniyle ülkede yarın 1 günlüğüne ulusal yas ilan edildiğini belirterek, "Bu zor zamanlarda kardeş İran halkı ve liderlerinin yanındayız ve üzüntü duygularıyla dayanışma içindeyiz." ifadelerine yer verdi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani de İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajları yayımlamıştı.

Helikopter kazası

İran Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan sağ kurtulan olmadığını tespit etti.

İran Anayasayı Koruyucular Konseyi, Anayasa uyarınca cumhurbaşkanlığı görevini, ülkenin lideri Ali Hamaney'in onaylamasının ardından Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir'in devralacağını açıkladı.

İran Anayasası'na göre yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla Meclis Başkanı, Yargı Erki Başkanı ve Birinci Cumhurbaşkanı Yardımcısından oluşan kurulun gerekli düzenlemeleri yapması gerekiyor.

İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.