İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın Bulunduğu Helikopter Kaza Geçirdi

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve İranlı yetkililerin bulunduğu helikopterin kaza geçirmesi sonrası arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması konusunda harekete geçildiğini bildirdi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve İranlı yetkililerin bulunduğu helikopter, İran'ın Doğu Azerbaycan Eyaleti'ndeki Verzigan şehri yakınlarında kaza geçirdi.

Dışişleri Bakanlığı, helikopterde bulunan yetkililerin güvende olmasını temenni ettikleri ve İran halkına geçmiş olsun dileklerini ileten yazılı bir açıklama yayımladı. Bakanlık ayrıca kaza sonrası arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçildiğini duyurdu.