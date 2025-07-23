İran Cumhurbaşkanı Tahran'ın Su Krizine Dikkat Çekti ve Başkentin Taşınmasını Önerdi

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'daki su sıkıntısının sürdüğü durumda şehrin taşınmasının gerekliliğini vurguladı. Kuraklık nedeniyle su seviyelerinin tehlikeli derecede düştüğünü ve bu durumda halka su ulaştırmanın imkansız hale geleceğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran'daki su sıkıntısının mevcut hızıyla devam etmesi ve çözüm üretilmemesi halinde halka su ulaştırmanın imkansız hale geleceğini belirterek, başkentin Tahran'dan taşınması görüşünü yeniden dile getirdi.

Tahran'da reformist kanadın çatı kuruluşu Reform Cephesi üyelerini kabul ettiği toplantıda konuşan Pezeşkiyan, Tahran'daki su krizine değindi.

Bu yüzden Tahran'ın bugün tatil edildiğini anlatan Pezeşkiyan, "Enerji dengesizliği ciddi aşamadadır. Tahran'ın gerçekten suyu yok ve eğer böyle devam ederse halka su sağlayamayacağız." dedi.

Başkentin Tahran'dan taşınması görüşünü yeniden dile getiren Pezeşkiyan, "Ben daha önce başkenti taşımamız gerektiğini söylemiştim. Bazıları beni eleştirmişti ancak bu şekilde devam etme imkanımız yok." ifadelerini kullandı.

İran'da devam eden kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyesinin düştüğü bildirilmişti. Tahran Eyaleti Su İdaresi'nden 20 Temmuz'da yapılan açıklamada, Tahran'a su sağlayan barajlardaki rezervlerin son yüz yılın en düşük seviyesine ulaştığı uyarısında bulunularak, halka tasarruf çağrısı yapılmıştı. ???????

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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