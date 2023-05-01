İran Cumhurbaşkanı Reisi yakında Suriye'ye gidecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yakın zamanda Suriye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

İran ile Suudi Arabistan büyükelçiliklerinin yeniden açılması meselesine değinen Kenani, belirlenen süre içerisinde tüm faaliyetlerin başlaması konusunda umutlu olduklarını söyledi.

Kenani, İran'ın Riyad Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğu ile yine Cidde'de bulunan İslam İşbirliği Teşkilatı'ndaki İran'ın daimi temsilciliği olmak üzere üç misyonun çalışmalara başladığını kaydetti.

Sözcü Kenani, İran'a ait petrole ABD tarafından el konulmasının ardından Tahran'ın da misilleme olarak ABD petrolüne el koyduğu yönündeki haberlere değinerek, "İran'ın ulusal çıkarlarının tehdit edildiği her yerde gerekli önlemleri alacağız." dedi.

İranlı Sözcü ayrıca tarih belirtmeksizin Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yakında Suriye'yi ziyaret edeceği bilgisini paylaştı.

Suriye'nin yeniden yapılanma aşamasına girdiğini aktaran Kenani, "İran'ın bu süreçte teknik ve ekonomik kapasitesiyle Suriye hükümeti ve halkının yanında olmaya hazır olduğunu" kaydetti.

Cumhurbaşkanı Reisi, Beşşar Esed'in daveti üzerine bu ülkeye iki günlük ziyarette bulunacak, kendisine ekonomi ve siyaset heyeti eşlik edecek.

Ziyaret, Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından cumhurbaşkanı düzeyindeki ilk ziyaret olacak.

İran'dan Cumhurbaşkanlığı düzeyinde Suriye'ye yapılan son ziyaret 2010 yılında, dönemin Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad tarafından gerçekleştirilmişti.