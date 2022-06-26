İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Irak Başbakanı Kazımi görüşmesinde 'ekonomi' vurgusu

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, resmi ziyaret için Tahran'a gelen Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile ekonomik ve bölgesel meseleleri ele aldı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'daki Sadabad Sarayı'nda gerçekleşen ikili görüşmenin ardından Reisi ve Kazımi ortak basın toplantısı düzenledi.

Kazımi ve beraberindeki heyetin İran ziyaretini memnuniyetle karşıladığını belirten Reisi, "Irak ile ilişkilerimiz sıradan ve geleneksel değil derin ve köklüdür. İlişkilerimizi daha da geliştirme arzusundayız." dedi.

Reisi, görüşmenin kapsamına ilişkin "Şelemçe ile Basra arasındaki demir yolu bağlantısı görüşüldü ve iki ülke arasındaki finansal ilişkilerin kolaylaştırılması için yeni adımlar atıldı." diye konuştu.

Komşu ülkeler arasında en fazla Irak'la yakın ilişkiye sahip olduklarını vurgulayan Reisi, görüşmede ekonomik ilişkilerin de artırılması kararı alındığını ifade etti.

Reisi, bölgesel meselelere dair "Bölgedeki yetkililerin diyaloğunun bölgesel sorunları çözebileceğine, yabancıların varlığının ise sorunların çözülmesine yardımcı olduğu kadar sorunlar da yarattığına inanıyoruz." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Irak hükümetinin Erbain ziyaretlerini kolaylaştırmasından da övgüyle söz etti.

Yemen'deki savaşa da değinen Reisi, "Bu savaşın bir an önce bitmesi gerektiğine ve ateşkesin Yemen sorununun çözümüne yönelik bir adım olabileceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İranlı ziyaretçiler için sınır geçişlerinde kolaylık

Irak Başbakanı Kazımi de iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirme konusunda hemfikir olduklarını kaydetti.

Kazımi, Erbain törenlerine ilişkin ise şunları söyledi:

"Erbain törenlerine katılmak üzere gelen İranlı ziyaretçilere gerekli kolaylıkları sağlayacak bir çalışmamız var. Belirli sayıda İranlı ziyaretçi sınır kapılarında vize alabilecek. Şimdiye kadar ziyaretçiler havaalanında vize alıyorlardı ama biz sınır kapılarında da vizeyi kabul ettik."

Bölgede istikrar ve sükunet için çalışma konusunda mutabık kaldıklarını aktaran Kazımi, Yemen'de barış görüşmelerini ve savaşın sona ermesini desteklediklerini sözlerine ekledi.

Irak Başbakanı Kazımi'nin, Suudi Arabistan sonrası İran'ı ziyaretinin, "iki ülke arasında ara buluculuk çalışmaları kapsamında gerçekleştiği" belirtiliyor.

Bağdat, Nisan 2021'den bu yana İran ile Suudi Arabistanlı yetkililerin doğrudan görüşmelerine ev sahipliği yapıyor.