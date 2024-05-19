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İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı'nı taşıyan helikopter kaza yaptı

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Dışişleri Bakanlığı, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bazı yetkilileri taşıyan helikopterin kazaya uğramasına ilişkin 'Arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir.' açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bazı yetkilileri taşıyan helikopterin kazaya uğramasına ilişkin "Arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran'da yaşanan helikopter kazasıyla ilgili gelişmelerin üzüntüyle takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, Reisi ve Abdullahiyan'ın da aralarında bulunduğu İranlı yetkililerin güvende ve sağlıklı olmalarının temenni edildiği aktarılarak, kardeş İran halkına geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Açıklamada, "Arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

Arama kurtarma ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildiriyor.

Kaynak: AA / Güncel

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