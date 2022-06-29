Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ve İran Cumhurbaşkanı Reisi görüştü - Haberler

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Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ve İran Cumhurbaşkanı Reisi görüştü

AA - Güncel
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkmenistan Devlet Başkanı'nın davetlisi olarak Hazar'a kıyısı olan devletlerin Altıncı Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Aşkabat'ta Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile görüştü.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkmenistan Devlet Başkanı'nın davetlisi olarak Hazar'a kıyısı olan devletlerin Altıncı Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Aşkabat'ta Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile görüştü.

AA / Güncel

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