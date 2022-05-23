İran Cumhurbaşkanı Reisi, Umman'a gitti - Haberler

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İran Cumhurbaşkanı Reisi, Umman'a gitti

AA - Güncel
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, resmi temaslarda bulunmak üzere gideceği Umman'ı ziyareti öncesinde ülkesinden ayrılmadan önce başkent Tahran'da basın toplantısı düzenledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, resmi temaslarda bulunmak üzere gideceği Umman'ı ziyareti öncesinde ülkesinden ayrılmadan önce başkent Tahran'da basın toplantısı düzenledi. Reisi, komşu ülkelerle iyi ilişkiler geliştirme çerçevesinde Umman ziyaretinin önemli olduğunu söyledi.

AA / Güncel

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