İran Cumhurbaşkanı Reisi, Suudi Arabistan Kralı Selman'ın Riyad davetini memnuniyetle karşıladı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin, Tahran-Riyad arasında varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud'un bu ülkeyi ziyaret davetini memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin, Tahran- Riyad arasında varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud'un bu ülkeyi ziyaret davetini memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Cemşidi, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Suudi Arabistan Kralı Selman'ın Reisi'ye bir mektup gönderdiğini açıkladı.

Cemşidi, "Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Cumhurbaşkanı Reisi'ye yazdığı mektupta, iki kardeş ülke arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşıladı, kendisini Riyad'a davet etti ve güçlü ekonomik ve bölgesel işbirliği çağrısında bulundu. Reisi, daveti memnuniyetle karşıladı ve İran'ın işbirliğini genişletmeye hazır olduğunu vurguladı." ifadelerini kullandı.

İran-Suudi Arabistan ilişkileri

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti.

İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin peş peşe yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları İran'daki göstericiler tarafından ateşe verilmişti.

Mart 2015'te başlayan Yemen'deki kriz nedeniyle zaten gergin olan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler tamamen kesilmişti.

İran ve Suudi Arabistanlı yetkililer, Nisan 2021'de Bağdat'ta doğrudan görüşmeler yapmak üzere bir araya gelmiş ve Irak ve Umman'ın arabuluculuğundaki görüşmeler daha sonra da devam etmişti.

Riyad ve Tahran, 7 yıl aradan sonra 10 Mart'ta Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla diplomatik ilişkilerin iki ay içinde yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Anlaşma kapsamında iki ülke dışişleri bakanlarının sürecin yürütülmesi ve ayrıntıların netleştirilmesi için yakın zamanda bir araya geleceği aktarılmıştı.