İran Cumhurbaşkanı Reisi, Suriye'de

ŞAM, 3 Mayıs (Xinhua) -- Suriye resmi haber ajansı SANA, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Çarşamba günü önde gelen bakanlarıyla birlikte Suriye'ye geldiğini duyurdu. Ziyaret, 2011'de Suriye'de savaşın başlamasından bu yana bir İran cumhurbaşkanının ülkeye yaptığı ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Reisi, Şam Uluslararası Havalimanı'nda Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve Suriye Devlet Başkanlığı temsilcileri tarafından karşılandı.

Ajans, iki günlük ziyaret sırasında İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile kapsamlı siyasi ve ekonomik müzakerelerde bulunacağını ve bir dizi anlaşma imzalayacağını duyurdu.

Reisi'ye eşlik eden bakanlık heyetinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani ve diğer üst düzey yetkililer yer alıyor.