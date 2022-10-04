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İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin önerdiği bakan adayı 1 oy farkla Meclis'ten güvenoyu alamadı

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İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin önerdiği bakan adayı 1 oy farkla Meclis'ten güvenoyu alamadı

İran Meclisi, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Çalışma ve Sosyal Refah Bakanlığı için önerdiği Muhammed Hadi Zahidivefa'ya onay vermedi.

İran Meclisi, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Çalışma ve Sosyal Refah Bakanlığı için önerdiği Muhammed Hadi Zahidivefa'ya onay vermedi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Reisi'nin Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı adayı olarak önerdiği Zahidivefa için Meclis'te güven oylaması yapıldı.

Zahidivefa, 272 milletvekilinin katıldığı oylamada, 136 evet oyuna karşı, 125 ret oyu aldı, 9 vekil ise çekimser kaldı. İki milletvekili de oy kullanmadı.

Salt çoğunluk olan 137 oya ulaşamayan Zahidivefa, Meclis'te veto edildi.

Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, güvenoyu alamayan Zahidivefa'nın yerine bakanlığa en kısa sürede yeni bir ismin vekaleten atanması için hükümete çağrıda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı Hüccetullah Abdulmeliki, haziranda görevinden istifa etmişti. Muhammed Hadi Zahidivefa, vekaleten bakan olarak görev yapıyordu.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel

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