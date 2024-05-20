İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Ölümü Sonrası Seçim Tarihi Açıklandı

(ANKARA) - İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin dün meydana gelen helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, ülkenin dini lideri Ali Hamaney Anayasa gereğince 50 gün içinde seçim yapılacağını, o güne kadar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Muhbir'in yürütme yetkisini üstleneceğini duyurdu.

Dinil lider Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünün ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Muhbir Bey yasama ve yargı güçlerinin temsilcileriyle birlikte en fazla 50 gün içerisinde yeni bir cumhurbaşkanı seçilmesi için düzenleme yapmakla yükümlüdür" dedi.

Reisi'nin yerine geçen Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, yasama ve yargı kollarının başkanlarıyla bir toplantı düzenledi.

İRNA'ya göre Muhbir'in ev sahipliği yaptığı toplantıya, Parlamento Başkanı Muhammed Baqer Qalibaf ve İran Yargı Erki Başkanı Gholam-Hossein Mohseni-Eje katıldı. Toplantıda ülkenin işleyişinin devamlılığı için yasama, yürütme ve yargı arasındaki koordinasyonun devamının önemi vurgulandı.

İran'da bundan sonra ne olacak

İran'da ayrıca başta dini lider Ali Hamaney olmak üzere resmi makamlarca yapılan açıklamalarda halka sakin kalma çağrısı yapılırken, "ülkenin işleyişinde aksama olmayacağı" mesajı öne çıkıyor.

İran devlet televizyonları Cumhurbaşkanının görevdeyken ölmesi durumunda izlenecek adımların İran Anayasasının 131. maddeside açık bir şekilde çizilmiş olduğunu söylüyor. İran İslam Cumhuriyeti Anayasayı Koruma Konseyi sözcüsü Hadi Tahan Nazif de anayasal çerçevede hareket edileceğini ifade etti.

Yeni bir cumhurbaşkanının göreve gelmesi için yasama ve yargı organlarının başkanlarının katılacağı ve Muhbir'in başkanlığındaki oluşan bir konseyin en fazla 50 gün içinde yeni cumhurbaşkanı seçimlerini organize etmesi gerekiyor.

Reisi 2021 yılında cumhurbaşkanı seçilmişti. Normal şartlar altında cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2025 yılında yapılması bekleniyordu. İran medyasına göre mevcut durumda anayasal gerekçelerle cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Temmuz ayının başında yapılması bekleniyor.