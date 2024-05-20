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İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında Akıncı İHA'dan önemli tespit

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Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen bir ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaştı.

Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen bir ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaştı.

Anadolu Ajansı, Akıncı İHA'nın İran semalarındaki uçuşuna dair son bilgilere ulaştı.

Buna göre, Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin enkazı olabileceği düşünülen bir ısı kaynağını tespit etti.

Tespitin ardından koordinatlar İran makamlarıyla paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kazaya uğramasının ardından, arama faaliyetlerine katılmak üzere Akıncı İHA ve gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirmişti.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

Arama kurtarma ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle karada çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildiriyor.

Kaynak: AA / Güncel

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