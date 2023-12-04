İran Cumhurbaşkanı Reisi, Küba ile İşbirliği Yaparak ABD Yaptırımlarına Karşı Koymayı Planlıyor

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülkenin işbirliği yaparak ABD'nin yaptırımlarına karşı koymayı planladıklarını belirtti. Ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinildi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkesinin Küba'yla işbirliğinin ABD'nin yaptırımlarına karşı koymada yardımcı olabileceğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Reisi, iki günlük ziyaret kapsamında Tahran'da bulunan Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel'i Saadat Abad Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.

Heyetler arası ve ikili görüşmelerin ardından iki cumhurbaşkanının huzurunda bilim, teknoloji, sağlık, tarım, enerji, madencilik ve iletişim alanlarında mutabakat zaptları imzalandı.

Ortak basın toplantısında konuşan Reisi, 1979 İran devrimi sonrası Küba'yla ilişkilerinin gelişme sürecine girdiğini belirtti.

Reisi, "ABD, yaptırım uygulama yoluyla ülkelerimizi durdurmayı planlıyordu. Bu onların yanlış bir düşüncesiydi. İki ülke imkanlarının işbirliği çerçevesinde değerlendirilmesi ve geliştirilmesi yaptırımları etkisiz hale getirecektir." dedi.

"Uluslararası toplum savaş makinesi İsrail'i durdurmalıdır"

Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının da ele alındığını dile getiren Reisi, "İki ülke Filistin halkının yanında durma kararlılığını göstermede kararlı. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında dünya uluslararası toplumun ne kadar etkisiz olduğuna şahit olmuştur. Uluslararası toplum savaş makinesi İsrail'i durdurmalıdır." ifadelerini kullandı.

Diaz-Canel ise, İran'a Fidel Castro'dan 22 yıl sonra devlet başkanlığı seviyesinde ilk ziyareti gerçekleştirdiğine işaret etti.

Diaz-Canel, "İki ülke arasında saygı ve işbirliğine dayanan tarihi ilişkilerin geçmişi 40 yıldan fazladır sürmektedir. Bu ziyaretimiz, İran'ın Orta Doğu'da dost kardeş ülke olduğu ve uzun vadeli hedeflerimizi gerçekleştirmek amacını vurgulamak için gerçekleştirilmiştir." dedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Diaz-Canel, "İsrail'in aralarında kadın ve çocukların bulunduğu binlerce kişiyi katletmesini kınıyoruz. Bir an önce ateşkes yapılmalı ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için şartlar uygun hale getirilmelidir." diye konuştu.

Küba Devlet Başkanı, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ekonomik yaptırımlara karşı ülkesinin İran'la işbirliğinden duyduğu memnuniyetin altını çizdi.