İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Pakistan Genelkurmay Başkanı sınır güvenliğini görüştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nedim Rıza ile iki ülke arasındaki sınır güvenliği, iş birliği ve bazı bölgesel meseleleri ele aldı.

İran'ın resmi ajansı İRNA'ya göre, Reisi ile resmi temaslar için İran'da bulunan Pakistan Genelkurmay Başkanı Rıza, başkent Tahran'da bir araya geldi.

Pakistan hükumeti ve ordusuna sınırda güvenliği arttırmadaki iş birliğinden dolayı teşekkür eden Reisi, iki ülkenin silahlı kuvvetlerinin ortak sınırda nispeten iyi güvenlik koşulları oluşturduğunu söyledi.

Reisi, bölgede ABD ve NATO varlığına değinerek, "Afganistan'daki yirmi yıllık ABD ve NATO varlığı ülkeye ölüm ve yıkımdan başka bir şey getirmedi." dedi.

Afganistan'daki son durumu değerlendiren İran Cumhurbaşkanı, Taliban'ın, tüm etnik grupların katıldığı kapsayıcı bir hükumet kurarak ülkeye barış ve kalkınma getirmesi gerektiğini ifade etti.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Rıza ise İran'ın Pakistan'ın yakın bir dostu olduğuna inandığını belirtti.

Rıza, Pakistanlı yetkililerin geçtiğimiz ay İran'a yaptığı diplomatik gezilerin, İran ile ilişkileri ilerletme konusundaki kararlılığın kanıtı olduğunu sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan ziyaretinin ardından İran'a gelen Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Rıza, dün İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ile bugün de İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ile görüşmüştü.