İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Hindistanlı yetkili Doval 'ikili ilişkileri' görüştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval, dünyada yaşanan değişim ile iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi konularını ele aldı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval, dünyada yaşanan değişim ile iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi konularını ele aldı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, resmi ziyaret için Tahran'da bulunan Doval, Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü.

Reisi, İran ile Hindistan'ın, ilişkilerini yeni bir boyuta taşıyarak yeni dünya düzeninin kurulmasının yol açacağı değişimlerde daha etkili olabileceklerini ifade etti.

İran ve Hindistan'ın özellikle ekonomik ve ticari alanlarda ilişkilerini geliştirmek istediğini belirten Reisi, konunun geçen yıl Özbekistan'ın Semerkant şehrinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yapılan görüşmede de dile getirildiğini belirtti.

Reisi, dünya şartlarının değiştiğini ve yeni bir düzenin kurulmakta olduğunu ifade ederek, bu süreçte Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRİCS başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası örgütlenmelerin sahip oldukları potansiyellerle çok etkili olabileceğini söyledi.

İran ile Hindistan arasındaki işbirliğini güçlendirmenin karşılıklı fayda sağlayacağını belirten Reisi, bunun aynı zamanda bölgesel sorunların çözümünde yapıcı etkiler yaratabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Doval da dünyada büyük değişimlerin yaşandığını, gelişen teknolojilerin ülke ekonomilerini beklenildiğinden daha fazla birbirine bağladığını dile getirdi.

Doval, "Hindistan, bu değişimlere olumlu etkide bulunabilmesi için başta İran olmak üzere komşularıyla ilişkilerini derinleştirmesi ve geliştirmesi gerektiğine inanıyor." ifadelerini kullandı.

Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı, Tahran ziyareti kapsamında İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile de görüşmüştü.