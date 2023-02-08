İran Cumhurbaşkanı Reisi, Depremin Vurduğu Türkiye ve Suriye'ye Destek Sözünü Yineledi

TAHRAN, 8 Şubat (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Salı günü, Türkiye ve Suriye'nin bazı bölgelerini vuran ölümcül depremlerin ardından iki ülkeye desteğini yineledi.

TAHRAN, 8 Şubat (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Salı günü, Türkiye ve Suriye'nin bazı bölgelerini vuran ölümcül depremlerin ardından iki ülkeye desteğini yineledi.

İran Cumhurbaşkanlığının resmi sitesine göre Reisi, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile yaptığı iki ayrı telefon görüşmesinde yardım ve destek sözü verdi.

Erdoğan'a hitaben yaptığı konuşmada Reisi, İran ve Türkiye'nin komşu olmanın yanı sıra dost ve kardeş ülke olduklarını belirterek, trajik olay nedeniyle Türk hükümetine ve halkına bir kez daha taziyelerini dile getirdi.

Reisi, İran hükümetinin bu zor dönemde Türk hükümetinin ve halkının yanında olacağına dair güvence verdi.

İran'ın Türkiye'nin kurtarma ve yardım ihtiyaçlarını bir an önce karşılamaya hazır olduğunu da ifade eden Reisi, ülke halkının acılarının bir an önce dindirilmesini temenni etti.

Esad ile yaptığı telefon görüşmesinde Reisi, İran'ın zor zamanlarda her zaman Suriye'nin yanında olduğunu ve şu anda ülkede depremden etkilenenlere acil yardım sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi ayrıca, İran'ın Arap ülkesine teknik bir ekip göndereceğine dair güvence vererek, depremlerdeki kayıplar nedeniyle Suriye hükümetine ve halkına başsağlığı diledi.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesine göre, Pazartesi günü İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, iki ülkeden mevkidaşlarıyla yaptığı ayrı telefon görüşmelerinde Tahran'ın Türkiye ve Suriye'deki depremden etkilenen bölgelere yardım göndermeye hazır olduğunu ifade etmişti.

İran Ordusu ve İslam Devrim Muhafızları Kolordusu da Suriye ve Türkiye'deki depremzedelere yardım etmeye hazır olduklarını duyurmuştu.

İran'ın Şam Büyükelçisi Mehdi Subhani, Salı günü yarı resmi Tasnim haber ajansına verdiği demeçte, İran'ın Suriye'ye üç parti insani yardım gönderdiğini söylemişti.