İran Cumhurbaşkanı Reisi'den Umman'a ilk ziyaret - Haberler

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, resmi temaslarda bulunmak üzere ilk kez Umman'ı ziyaret ediyor.

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan habere göre, bir günlük ziyaret için başkent Muskat'a gelen Reisi, Umman Sultanı Heysem bin Tarık tarafından resmi törenle karşılandı.

Ülkesinden ayrılmadan önce başkent Tahran'da basın toplantısı düzenleyen Reisi, komşu ülkelerle iyi ilişkiler geliştirme çerçevesinde Umman ziyaretinin önemli olduğunu söyledi.

Reisi, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin, çeşitli alanlarda gelişme göstereceğini ve ziyaret süresince bazı mutabakat zaptları imzalanacağını belirtti.

Şubat ayında Katar'ı ziyaret eden İran Cumhurbaşkanı ikinci körfez ziyaretini Umman'a gerçekleştiriyor.