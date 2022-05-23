İran Cumhurbaşkanı Reisi'den Umman'a ilk ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Reisi'den Umman'a ilk ziyaret

AA - Hacer Başer - Güncel
 - Güncelleme:
İran Cumhurbaşkanı Reisi'den Umman'a ilk ziyaret

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, resmi temaslarda bulunmak üzere ilk kez Umman'ı ziyaret ediyor.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, resmi temaslarda bulunmak üzere ilk kez Umman'ı ziyaret ediyor.

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan habere göre, bir günlük ziyaret için başkent Muskat'a gelen Reisi, Umman Sultanı Heysem bin Tarık tarafından resmi törenle karşılandı.

Ülkesinden ayrılmadan önce başkent Tahran'da basın toplantısı düzenleyen Reisi, komşu ülkelerle iyi ilişkiler geliştirme çerçevesinde Umman ziyaretinin önemli olduğunu söyledi.

Reisi, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin, çeşitli alanlarda gelişme göstereceğini ve ziyaret süresince bazı mutabakat zaptları imzalanacağını belirtti.

Şubat ayında Katar'ı ziyaret eden İran Cumhurbaşkanı ikinci körfez ziyaretini Umman'a gerçekleştiriyor.

AA / Hacer Başer - Güncel

İbrahim Reisi, cumhurbaşkanı, Umman, İran, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title