İran Cumhurbaşkanı Reisi'den ABD'nin yeni yaptırımlarına tepki Açıklaması

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "ABD'ye güvenmeme konusunda dünyanın İran'ı haklı bulması gerektiğini" savunarak, ABD'nin bir taraftan müzakere mesajı gönderirken, diğer yandan yaptırım listesine yenilerini eklediğini söyledi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Tahran'da vatandaşların da katıldığı bir toplantıda konuşan Reisi, "Amerikalıların, İran'a uyguladığı politikalarının başarısızlığa uğradığını itiraf ettiklerini" ileri sürdü.

Reisi, bu durumun İran'ın zafer ve ilerleme yolunda gittiğini ortaya koyduğunu savunarak, "Şimdi de bizi yaptırımlarla kısıtlamak istiyorlar ancak ambargolar bizi kısıtlayabilmiş midir?" dedi.

Yaptırımların kaldırılması gerektiğini söyleyen Reisi, "Amerikalılara şaşırıyorum. Bir taraftan müzakere mesajı gönderirken, diğer yandan yaptırım listesine yenilerini ekliyorlar." ifadelerini kullandı.

Reisi, ayrıca " İran'ın ABD'ye güvenmemesi konusuna dünyanın hak vermesi gerektiğini" ifade ederek, "Zira bu ülke taahhütlerine bağlı değildir." diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin açıklamaları, Washington'un, İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı (KOEP) yeniden canlandırma müzakerelerinin başarısız olması halinde Tahran'ı daha fazla yaptırımla tehdit etmesinin ardından geldi.

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın petrokimya ürünlerinin ihracatında rol oynayan iki şirketin Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) paravan şirketlerine yaptırım uyguladığını açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinden (OFAC) dün yapılan açıklamada "OFAC, yurt dışında İran petrokimya ürünlerinin satışına aracılık eden yaptırım listesindeki Triliance Petrokimya ve İran Petrokimya Ticaret Şirketini destekleyen İran petrokimya üreticilerinden oluşan şirketler ağının yanı sıra bunların Çin ile BAE'deki paravan şirketlerine yaptırım uyguladı." ifadesi kullanılmıştı.

İran'ın 3 tesisinde şüpheli uranyum parçaları bulundu

İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasında 5 Mart'ta İran'daki 3 tesise ilişkin sorunların giderilmesi için iş birliği yapılması hususunda uzlaşı sağlanmış, İranlı yetkililerin bu yerler hakkında Ajansın sorularını teknik veriler doğrultusunda yanıtlayacağı, Ajansın da Tahran tarafından sunulan açıklamaları değerlendirerek, gerekli açıklamayı yapacağı bildirilmişti.

Ancak UAEA'nın geçen haftalarda basına yansıyan bir raporunda, "İran'daki 3 tesiste nükleer silah üretiminden şüphelenilen uranyum parçaları bulunduğu ve Tahran'ın bu konuda açıklama yapmadığı" ileri sürülmüştü.

UAEA Yönetim Kurulunda konuya dair 8 Haziran'da yapılan oylamada, 30 üye ülkenin oylarıyla İran'a karşı karar çıkarılması kabul edilmişti. Karar, 2 "hayır", 3 çekimser oya karşılık 30 "evet" oyuyla kabul edilmişti.

Alınan karara tepki olarak İran, nükleer merkezlerindeki birçok gözlem kamerasını ve ölçüm cihazını devre dışı bıraktığını bildirmişti.