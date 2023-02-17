İran Cumhurbaşkanı Reisi: Çin Ziyareti Başarılı Geçti

TAHRAN, 17 Şubat (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin'e yaptığı resmi ziyareti "çok başarılı ve verimli" diye nitelendirdi.

TAHRAN, 17 Şubat (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin'e yaptığı resmi ziyareti "çok başarılı ve verimli" diye nitelendirdi.

İran cumhurbaşkanlığının internet sitesine göre Reisi söz konusu açıklamayı, Beijing ziyareti sonrası Tahran'a varışının ardından basın mensuplarına yönelik yaptı.

Çinli liderlerle görüşmelerde bulunduğunu kaydeden Reisi iki ülke arasındaki iletişimin stratejik düzeyinin, ikili görüşmelere stratejik bir boyut kazandırdığını, böylece iki ülkenin, ortak çıkarları olan konuları takip edebileceğini ifade etti.

Reisi, İran'ın dış politika hedefinin, komşuları arasında güven inşa edip, Asya'daki ülkeler arasında ekonomik yakınlaşmayı sağlamak olduğunu söyledi. Çin'in Asya'daki ticaret alanında ve uluslararası sahnede önemli rol oynayan dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olduğuna işaret eden Reisi, bu nedenle Çin ziyaretinin İran'ın bölgesel ve küresel anlamda ekonomik ve ticari konularda etkili rol oynaması açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

İran cumhurbaşkanı, ziyaretinde ele alınan bir diğer konusunun ise İran ve Çin'in uluslararası örgütlerdeki işbirliğiyle ilgili olduğunu kaydetti.

Ziyaret sırasında iki taraf farklı seviyelerde çok sayıda toplantı yaparak müzakerelerde bulundu. Reisi ayrıca, Çinli iş insanlarının yanı sıra entelektüeller ve akademisyenlerle de, "önemli" ve "etkili" olarak değerlendirdiği görüşmelerde bulundu.

Reisi, üç günlük resmi ziyaret için Salı günü Çin'e gitmişti.