İran Cumhurbaşkanı Reisi: Amerikalıların (Suriye'de) Fırat'ın doğusundaki varlığı kabul edilebilir değil ve onların buraları terk etmesi gerekiyor.
AA - Turgut Alp Boyraz - Güncel
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İran Cumhurbaşkanı Reisi: Amerikalıların (Suriye'de) Fırat'ın doğusundaki varlığı kabul edilebilir değil ve onların buraları terk etmesi gerekiyor.
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Amerikalıların ( Suriye'de) Fırat'ın doğusundaki varlığı kabul edilebilir değil ve onların buraları terk etmesi gerekiyor.
AA / Turgut Alp Boyraz - Güncel