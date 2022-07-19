İran Cumhurbaşkanı Reisi: Amerikalıların (Suriye'de) Fırat'ın doğusundaki varlığı kabul edilebilir değil ve onların buraları terk etmesi gerekiyor. İran Cumhurbaşkanı Reisi: Amerikalıların (Suriye'de) Fırat'ın doğusundaki varlığı kabul edilebilir değil ve onların buraları terk etmesi gerekiyor. İran Cumhurbaşkanı Reisi: Amerikalıların ( Suriye'de) Fırat'ın doğusundaki varlığı kabul edilebilir değil ve onların buraları terk etmesi gerekiyor. AA / Turgut Alp Boyraz - Güncel Suriye Fırat İran Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İran Cumhurbaşkanı Reisi: Amerikalıların (Suriye'de) Fırat'ın doğusundaki varlığı kabul edilebilir değil ve onların buraları terk etmesi gerekiyor. - Haberler

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