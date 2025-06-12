İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: UAEA Kararları Bizi Yoldan Döndüremez

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) kendileri aleyhinde aldığı kararların doğru yoldan sapmalarına neden olmayacağını belirtti. Pezeşkiyan, ülkelerinin nükleer silah peşinde olmadığını vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulunda ülkesi aleyhinde alınan kararın kendilerini "doğru yoldan döndürmeyeceğini" belirtti.

İlam eyaletini ziyareti sırasında katıldığı bir etkinlikte konuşan Pezeşkiyan, UAEA Yönetim Kurulunda ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya öncülüğünde ülkesi aleyhinde alınan kararı eleştirdi.

Pezeşkiyan, "Yönetim Kurulunda yazdıkları karar bizi gitmek istediğimiz doğru yoldan döndürmeyecektir." dedi.

Konuşmasında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kitle imha silahlarını yasaklayan fetvasına işaret eden Pezeşkiyan, "Biz hiçbir zaman nükleer silah peşinde olmadık ve olmayacağız. Bazıları bunu yapacağını söylese dahi (bazı siyasilerin nükleer silah üretilmesi gerektiğine dair açıklamaları) bunlar alakasız sözler söylüyor çünkü son söz sahibi Büyük Devrim Rehberi'dir (Hamaney). Kendisi böyle bir izin vermiyor." ifadelerini kullandı.

UAEA Yönetim Kurulunda, İran'ın çağrılara rağmen yeterince işbirliği yapmadığı, yükümlülükleri arasında yer alan "her türlü nükleer malzemenin bildirilmesi" konusunda üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmediği eleştirilerinin yer aldığı karar tasarısı, 19 oyla kabul edilmişti.

UAEA ile azami boyutta işbirliği yaptığını savunan İran ise ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya öncülüğünde alınan kararın, teknik ve hukuki dayanaktan yoksun olduğunu ve UAEA Yönetim Kurulunun "siyasi amaçlara dayalı bir araç olarak" kullanıldığını ifade etti.

İran, karara tepki olarak güvenli bir yerde yeni bir uranyum zenginleştirme merkezi kurulacağını ve Fordo'daki eski nesil santrifüjlerin uranyumu daha hızlı zenginleştirecek yeni nesil santrifüjlerle değiştirileceğini duyurdu.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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