İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne Katılıyor

TAHRAN, 1 Eylül (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Shanghai İşbirliği Örgütü Tianjin Zirvesi'nin, çok taraflılığı teşvik etme, ekonomik ve kültürel işbirliğini genişletme ve bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği iyileştirmeye yönelik "tarihi" bir fırsat sunduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde pazar günü yapılan açıklamada Pezeşkiyan'ın, Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde pazar-pazartesi günlerinde düzenlenecek olan zirveye katılmak üzere Tahran'dan yola çıktığı belirtildi.

Yolculuğu öncesinde yaptığı açıklamada bu ziyareti "çok önemli" olarak nitelendiren Pezeşkiyan, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün, bölgesel ve uluslararası işbirliğinin genişletilmesine yönelik eşsiz bir platform sağladığını belirtti. Pezeşkiyan, İran'ın katılımının, bazı Batı bloklarının izlediği tek taraflılık ve totalitarizm karşısında çok taraflılığı güçlendirme konusundaki kararlılıklarını yansıttığını vurguladı.

Ziyaret sırasında örgüte üye ülkelerin liderleri ve üst düzey yetkilileriyle görüşmelerde bulunacağını kaydeden Pezeşkiyan, bu görüşmelerin bölgede ve dünyada barış ve güvenliğe katkıda bulunması temennisinde bulundu.

Shanghai İşbirliği Örgütü, 2001 yılında Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan tarafından kuruldu. Hindistan ve Pakistan 2017 yılında, İran ise 2023 yılında tam üye olarak kabul edildi. Belarus, 2024 yılında örgüte giren son tam üye oldu.