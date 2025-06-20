İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaşın sona ermesi için İsrail'in saldırılarını durdurması şart

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaşın sona ermesi için İsrail'in koşulsuz saldırılarını durdurması gerektiğini vurguladı ve cevaplarının daha sert olacağı uyarısını yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaşın sona erdirilmesinin tek yolunun İsrail'in koşulsuz şekilde saldırılarını durdurması olduğunu belirtti.

Pezeşkiyan, sosyal medya hesabı X'ten konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

İran Cumhurbaşkanı, "Biz her zaman barış ve huzurdan yana olduk. Ancak mevcut durumda dayatılan savaşın sona ermesinin tek yolu, düşmanın koşulsuz şekilde saldırılarını durdurması ve siyonist teröristlerin maceracılıklarına sonsuza dek son verilmesi için kesin bir güvence verilmesidir. Aksi takdirde, düşmana vereceğimiz yanıtlar daha sert ve pişman edici olacaktır." ifadelerini kullandı.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 224, yaralı sayısının da 1277'den fazla olduğunu bildirdi.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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