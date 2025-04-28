Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli öğretmenlere atama müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası "atama" müjdesi
Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi'nin finalinde Barcelona U19'a direnemedi

Çok istedik ama olmadı! Canınız sağolsun çocuklar
Portekiz Başbakanı: Elektrik kesintisinde siber saldırı ile ilgili gösterge yok

Avrupa'daki "elektrik" krizinde siber saldırı şüphesi! Açıklama geldi
Kendisini şifacı olarak tanıtıp paraları götürüyor! Bir seanstan aldığı ücret öyle böyle değil

Kendisini şifacı olarak tanıtıp paraları götürüyor

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: 'Karabağ Azerbaycan'ın Ayrılmaz Bir Parçasıdır'

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: 'Karabağ Azerbaycan'ın Ayrılmaz Bir Parçasıdır'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı görüşmede Karabağ'ın Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. İki ülke arasında ilişkilerin güçlenmesine dair önemli belgelerin imzalanacağı belirtildi.

- İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Karabağ Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçasıdır"

BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, " Karabağ, Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçasıdır ve buna saygıyla yaklaşıyoruz" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye düzenlediği resmi ziyarette Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Azerbaycan ve İran hükümet yetkililerinin son aylarda birbirleriyle yakın temaslarda bulunduklarını hatırlatan Aliyev, "Birçok sorun çözüldü. Ziyaretinize hazırlık kapsamında pek çok konu da görüşüldü. Bugün önemli belgeler imzalanacak ve alınacak kararlar iki kardeş halkı birbirine daha da yakınlaştıracak" dedi.

"Karabağ Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçasıdır"

Azerbaycan'ın Karabağ'da ve sahip olduğu diğer bölgeler üzerindeki haklarını tanıdıklarını belirten Pezeşkiyan, "İnanıyoruz ki Karabağ Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçasıdır ve buna saygıyla yaklaşıyoruz. Elbette burada bulunmamız, ilişkilerimizin ve birliğimizin güçlenmesine katkı sağlayacaktır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAFIG MACİDOV - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.