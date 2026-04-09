İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Ateşkesi İhlal Ediyor Ve Müzakereleri Anlamsız Kılıyor"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ateşkesi ihlal ettiğini belirterek, bu durumun müzakereleri anlamsız hale getireceğini vurguladı. Ayrıca İran parlamentosu sözcüsü ateşkes teklifinin Lübnan'ı da kapsadığını açıkladı.

(ANKARA) - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ateşkesi ihlal ettiğini belirterek, saldırıların devam etmesi durumunda müzakerelerin anlamsız hale geleceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Lübnan'a yönelik tekrarlanan saldırıları, ilk ateşkes anlaşmasının açık bir ihlalidir ve olası anlaşmalara karşı aldatma ve bağlılık eksikliğinin tehlikeli bir göstergesidir. Bu saldırıların devam etmesi, müzakereleri anlamsız hale getirecektir; parmağımız tetikte kalacak ve İran, Lübnanlı kardeşlerini asla terk etmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İran parlamentosunun sözcüsü Muhammed Bakır Kalibaf da İran'ın ateşkes teklifinin Lübnan'ı içerdiğini söyledi. Kalibaf sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"1- Lübnan ve İran'ın müttefikleri olan tüm "Direniş Ekseni", ateşkesin ayrılmaz bir parçasını oluşturur. (10 maddelik teklifin 1. maddesi)"

2- Başbakan Shehbaz Sharif, Lübnan meselesini açık ve net bir şekilde vurguladı; inkar ve geri adım için hiçbir alan yoktur.

3- Ateşkes ihlalleri açık maliyetler ve güçlü karşılıklar doğurur. Ateşi derhal durdurun."

Kaynak: ANKA
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil

