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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İsrail'in Ateşkesi Kabule R kabul etmesi Durumunda Yanıtımız Değişebilir

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İsrail'in Ateşkesi Kabule R kabul etmesi Durumunda Yanıtımız Değişebilir
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in saldırganlığına yanıt vereceklerini ancak ateşkes kabul edilmesi halinde bu yanıtın şiddetinin değişeceğini belirtti. Tahran'da yapılan kabine toplantısında konuşan Pezeşkiyan, uluslararası liderlerin ateşkes için söz verdiğini hatırlattı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesine karşı saldırıya cevap vereceklerini ancak İsrail'in bölgedeki saldırganlığını durdurup ateşkesi kabul etmesi halinde bu yanıtın türü ve şiddetinin değişebileceğini söyledi.

Pezeşkiyan, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısında konuştu.

İsrail'in bölgedeki saldırganlığına dikkati çeken Pezeşkiyan, ABD ile Avrupalı liderlerin, İran'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastına karşılık vermemesi halinde Gazze'de ateşkes ilan edeceklerine dair kendilerine söz verdiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"İlk başta hükümetimizin göreve başladığı ilk gün Heniyye'ye suikastla savaşı kışkırtmaya çalışan Siyonist rejimdi. Bazı ülkelerin tavsiyesi üzerine ateşkes sağlanması, masum kadın ve çocukların öldürülmesinin durdurulması umuduyla itidalli davranmamıza rağmen İsrail suçlarını yoğunlaştırdı."

İran'ın İsrail'in saldırısına karşılık vereceğini yineleyen Pezeşkiyan, "Davranışlarını gözden geçirerek, ateşkesi kabul edip bölgenin mazlum ve masum insanlarını öldürmeye son verirlerse bu bizim yanıtımızın türünü ve şiddetini etkileyebilir." dedi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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