İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İran'a Yönelik Her Türlü Saldırganlığa Karşılık Vereceğiz

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'a yönelik gerçekleşecek her türlü saldırıya aynı düzeyde karşılık vereceklerini kaydetti.

(ANKARA) - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'a yönelik gerçekleşecek her türlü saldırıya aynı düzeyde karşılık vereceklerini kaydetti.

Pezeşkiyan, bugün Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Pezeşkiyan, "Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı ile yaptığım telefon görüşmesinde, savaşı bizim başlatmadığımızı, ancak Siyonistlerin suçlarına otoriteyle karşılık vereceğimizi, hangi düzeyde saldırırlarsa aynı düzeyde karşılık vereceğimizi vurguladım. Savaşı tırmandırmak istemiyoruz ancak İran'a yönelik her türlü saldırganlığa üzüntüyle karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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