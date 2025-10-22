Haberler

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Irak ile İlişkilerin Genişletilmesi Çağrısı Yaptı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Irak ile ilişkilerin tüm sektörlerde genişletilmesi ve daha yakın işbirliklerinin iki ülke arasındaki güvenlik ile ekonomik bağları güçlendireceğini açıkladı. Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci de güvenlik anlaşmalarına vurgu yaptı.

TAHRAN, 21 Ekim (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Irak'la ilişkilerinin "tüm sektörlerde" genişletilmesi çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre salı günü Tahran'da Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci ile görüşen Pezeşkiyan, ikili ilişkileri "mükemmel" olarak nitelendirerek, daha yakın işbirliğinin iki ülke arasındaki ve Müslüman dünyası genelindeki güvenlik, ekonomi, bilim ve kültür alanlarındaki bağları güçlendirebileceğini söyledi.

Pezeşkiyan, düzenli diplomatik ilişkilerin karşılıklı anlayışı geliştirebileceğini ve bölgesel ve uluslararası meselelere eşgüdümlü yaklaşım geliştirilmesine yardımcı olabileceğini belirtti.

Irak'ın güvenliğinin İran'ın güvenliğiyle yakından bağlantılı olduğuna dikkat çeken Araci ise 2023 yılında imzalanan ikili güvenlik anlaşmasına bağlı olduklarını ve ortak sınırlarından İran'a yönelik tehditleri önleyeceklerini söyledi.

Pazartesi günü Tahran'a gelen Araci, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Parlamento Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve İslam Devrimi Muhafızları Ordusu Başkomutanı Muhammed Pakpur'un da aralarında bulunduğu üst düzey İranlı yetkililerle görüşmelerde bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
