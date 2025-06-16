İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Her türlü saldırıya aynı düzeyde karşılık vereceğiz"

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaşın tırmandırılmasını istemediklerini ancak İsrail'in saldırılarına aynı düzeyde karşılık vereceklerini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaşın tırmandırılmasını istemediklerini ancak İsrail'in saldırılarına aynı düzeyde karşılık vereceklerini söyledi.

Pezeşkiyan, X hesabından paylaştığı mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesinin içeriğine ilişkin bilgi verdi.

Savaşı kendilerinin başlatmadıklarını ancak İsrail'in saldırılarına aynı düzeyde karşılık vereceklerini Erdoğan'a bildirdiğini söyleyen Pezeşkiyan, "Savaşı tırmandırmak istemiyoruz ancak İran'a her türlü saldırganlığa pişman edici karşılık vereceğiz." dedi.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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