ABD'den Türkiye'ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay

ABD'den sürpriz karar! Türkiye'ye füze satışına onay verdiler
İstanbul'da suya yüzde 10 zam

İstanbul'da suya zam yapıldı
İstanbul'daki zirve öncesi AB'den Putin'e yeni 'yaptırım' darbesi

İstanbul'daki zirve öncesi Putin'e yeni darbe! Kara listeye alındılar
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Trump'a Sert Yanıt

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Trump'a Sert Yanıt
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine karşılık vererek, 'Hiçbir zorbaya boyun eğmeyiz' dedi. Pezeşkiyan, Trump'ın suçlamalarına yanıt olarak, savaşın nedenlerini sorguladı ve İran'ın barış arayışını vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a tehditlerine ilişkin, "Hiçbir zorbaya boyun eğmeyiz." dedi.

İran devlet televizyonuna göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Kirmanşah eyaletinde yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Trump'ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında ülkesine yönelik suçlamalarına ve tehditlerine değindi.

Pezeşkiyan, Trump'ın Suudi ziyaretinde İran'ı hedef alan açıklamalarına ABD'nin desteklediği İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma işaret ederek verdiği cevapta, şu ifadeleri kullandı:

"Trump, İran'ın huzursuzluk sebebi ve tehlike kaynağı olduğunu söyleyen açıklamalarda bulundu. Biz mi bir yılda 60 bin kadın, çocuk ve bebeği yok ettik yoksa siz mi? O çaresiz halka ekmeği, suyu biz mi kestik? Savaşı biz mi çıkarıyoruz yoksa bölge ülkelerine bomba ve füze veren siz mi?"

Trump'ın tehditlerine de işaret eden Pezeşkiyan, "47 yıldır bu devleti ve milleti diz çöktürmeye çalıştılar ancak başaramadılar. Bölgemize gelip sloganlarla korkacağımızı ya da tehditler karşısında geri adım atacağımızı düşünmek aptalca bir düşüncedir. Hiçbir zorbaya boyun eğmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Pezeşkiyan, ABD ile müzakere süreci ve Trump'ın İran'ın enerji krizine de işaret edip ülke liderlerini suçlamasına ilişkin ise, "Barış yapsalar da yapmasalar da biz bu ülkeyi inşa edeceğiz. Su, elektrik ve doğalgaz sorunlarımızı da çözmemiz uzun sürmeyecek." diye konuştu.

İran'ın barış istediğini söyleyen Pezeşkiyan, "Bölgedeki tüm ülkelerle kardeşlik ve eşitlik paktı imzaladık. Hiçbir ülkenin topraklarında gözümüz yok. Halkımızın ve ülkemizin onurunu ve gururunu koruyoruz. Siz alçaklar ise bizim bilim insanlarımızı katlettiniz. Sizler ülkemizin namusu ve şerefi için mücadele eden alimlerimizi ve bilim insanlarımızı katleden teröristlersiniz." dedi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin 'doğal gaz kokusuna baktır' mesajını görmemezlikten gelmiş

İtfaiye erinden itiraf geldi! Eşi yangından önce defalarca uyarmış
Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray

Victor Osimhen tarihe geçti! Galatasaray 19. kez şampiyon
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Meksika'da TikTok fenomeni kadın, canlı yayında öldürüldü

TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü
MasterChef'in eski jüri üyesi siyasete atılarak CHP'ye katıldı

MasterChef'in ünlü şefi siyasete atıldı! İşte rozetini taktığı parti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.