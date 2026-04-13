İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan, Trump'ın hedef aldığı Papa 14. Leo'ya destek mesajı Açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, savaş karşıtı tutumu nedeniyle Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'ya eleştirilerini ve kendisini Hazreti İsa şeklinde tasvir etmesini kınadı.

Pezeşkiyan, X sosyal medya platformundaki hesabından, Trump'ın kendisini Hazreti İsa şeklinde tasvir ederek yaptığı paylaşımı ve Papa 14. Leo'ya eleştirilerine ilişkin açıklama yayımladı.

Paylaşımında, Papa 14. Leo'yu etiketleyen İran Cumhurbaşkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Papa 14. Leo Hazretleri, büyük İran milleti adına, zatıalinize yönelik hakareti kınıyor ve barış ve kardeşlik peygamberi İsa'nın mukaddesatına hürmetsizliğin özgür insanlar için kabul edilemez olduğunu beyan ediyorum. Allah'tan sizin için zafer diliyorum."

-Trump ile Papa arasındaki ilişkiler karşılıklı açıklamalarla gerildi

Son dönemde sıkça savaş karşıtı açıklamalar yapan Papa 14. Leo'nun, 11 Nisan'da ABD ile İran heyetleri arasında Pakistan'daki görüşmeler sürerken Aziz Petrus Bazilikası'ndaki dünya barışı etkinliğinde, "Artık kendine ve paraya tapınmaya son. Güç gösterisine son. Savaşa son. Gerçek güç, hayata hizmet etmekte kendini gösterir." ifadelerini kullanması dikkati çekmişti.

Basında, Papa'nın bu sözlerinin, hiç isim vermemesine karşın Trump'a yönelik olduğu yorumlarına yer verilmişti.

Papa'nın sözlerinin ardından ABD Başkanı Trump, dün sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, Papa 14. Leo'nun "suç ve nükleer silahlar konusunda zayıf" ve "dış politikada berbat" olduğunu savunmuş ve Papa 14. Leo'nun bu göreve sırf ABD'li olduğu ve kendisi Beyaz Saray'da bulunduğu için Kilise tarafından "onunla başa çıkmak" amacıyla getirildiğini iddia etmişti.

Trump, ayrıca basına yaptığı açıklamada da "İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünen bir Papa istemiyorum." ve "Ben, ezici bir çoğunlukla seçildiğim şeyi tam olarak yaptığım için ABD Başkanı'nı eleştiren bir Papa istemiyorum." ifadeleri de kullanmıştı.

Trump ayrıca, kendisini Hazreti İsa gibi tasvir eden bir görseli paylaşmış ve paylaşım Hazreti İsa'ya saygısızlık olarak nitelendirilmişti.

Papa 14. Leo da 13 Nisan'da Cezayir'e giderken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Trump yönetiminden korkmuyorum. Ben siyasetçi değilim. Bu nedenle savaşa karşı yüksek sesle konuşmaya devam edeceğim. Onunla bir tartışmaya girmeye niyetim yok." demişti.