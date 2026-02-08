Haberler

İran Cumhurbaşkanı'ndan ülke basınına "komşu ülkelerin liderlerine hakaret edilmemesi" uyarısı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke medyasına, komşu liderlere ve yetkililere yönelik hakaret içeren ifadeler kullanılmaması gerektiğini belirtti. Pozitif ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke medyasını uyararak " İran'a komşu ülkelerin liderlerine ve yetkililerine basın yolu ile hakaret edilmemesi" gerektiğini belirtti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pezeşkiyan, komşu ülkelerle olan olumlu ilişkilerin önemine vurgu yaparak, basında, komşu ülkelere yönelik hakaret içeren ifadeler kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Bölge ülkelerinin özellikle de İran'a komşu olan devletlerin, Tahran'la sık sık temas kurduğuna dikkati çeken Pezeşkiyan, söz konusu ülkelerin bölgede savaşın önlenmesi ve sorunların diyalog yolu ile çözülmesi için çaba sarf ettiğini vurguladı.

Pezeşkiyan aynı şekilde İranlı yetkililerden de konuşma yaparken komşu ülkelerle ilişkileri zedeleyecek açıklamalardan kaçınmalarını ve açıklamalarına özen göstermelerini istedi.

İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi, Tahran yönetiminin dış politikada komşularla ilişkilerde çok hata yaptığını söylemişti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba - Güncel
