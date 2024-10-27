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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan İsrail'e Sert Yanıt

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan İsrail'e Sert Yanıt
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in İran'a yönelik saldırısına karşı, İran halkının cesaretine ve vatan savunmasına vurgu yaptı.

(ANKARA) - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in İran'a yönelik saldırısına ilişkin, "İran düşmanları şunu bilmelidir ki, bu cesur insanlar kendi topraklarını korkusuzca savunuyorlar ve her türlü aptallığa zekayla karşılık verecekler" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'in dün İran'a gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Pezeşkiyan, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatan savunmasında canlarını feda eden İran evlatlarına, ordunun cesur askerlerine, soylu ailelere ve kahraman İran halkına başsağlığı diliyorum. İran düşmanları şunu bilmelidir ki, bu cesur insanlar kendi topraklarını korkusuzca savunuyorlar ve her türlü aptallığa zekayla karşılık verecekler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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