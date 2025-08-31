İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan İsrail saldırısında üst düzey yetkililerini kaybeden Husilere taziye mesajı Açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Yemen'de Husilere bağlı hükümetin Başbakanı Ahmed Galib er-Rehavi ile bazı üst düzey yetkililerin hayatını kaybettiği İsrail'in saldırılarına ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Pezeşkiyan, yayımladığı başsağlığı mesajında, "Siyonist rejimin (İsrail) Yemen'e karşı işlediği ve Başbakan ile bu ülkedeki bir grup üst düzey yetkilinin şehit düşmesine yol açan terör suçu, işgal altındaki Filistin'deki bu çetenin alçak ve suçlu yapısını bir kez daha ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

İsrail'in küresel tehdit olduğunu belirten İran Cumhurbaşkanı, "Uluslararası toplumun, barışa, hukuka, ahlaka ve insanlığa yönelik en büyük tehdit haline gelen bu rejimin isyanını ve hukuksuzluğunu durdurmak için derhal harekete geçmesi gerekiyor." dedi.

İsrail'in, 28 Ağustos'ta Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği saldırıda, Husilere bağlı hükümetin Başbakanı Ahmed Galib er-Rehavi ile beraberindeki bazı bakanların hayatlarını kaybettiği açıklanmıştı.