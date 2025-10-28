Haberler

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan EİT Üyelerine Polis Gücü Çağrısı

Güncelleme:
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkiye'nin de üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nda güvenlik sorunlarıyla mücadele için ortak bir polis gücü oluşturulması gerektiğini vurguladı. Bölgesel işbirliğinin zorunlu olduğunu belirten Pezeşkiyan, EİT'in önemli bir diyalog platformu olduğunu ve ortak güvenlik konularının ele alınması gerektiğini ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bölge ülkeleri arasında işbirliğinin "zorunluluk" olduğunu belirterek, Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) üyeleri arasında, güvenlik sorunlarıyla mücadele için ortak bir polis gücü oluşturulması çağrısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Tahran'da düzenlenen EİT İçişleri Bakanları Toplantısında konuştu.

EİT'i "bölge uluslarını birbirine bağlayan bir köprü" olarak nitelendiren Pezeşkiyan, "Bu teşkilat, her alanda diyalog, deneyim paylaşımı ve sinerji için değerli bir platformdur. Zorlukların ve fırsatların hızla değiştiği bir dünyada, bölgesel işbirliği bir tercih değil, yadsınamaz bir zorunluluktur." dedi.

Pezeşkiyan, sınır ve kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliği, yasa dışı göç, insan ticareti, uyuşturucu ticareti, terörle ve organize suçlarla mücadelenin teşkilatın ele aldığı önemli konular arasında olduğunu belirtti.

Teşkilatın "ECOPOL" adıyla üye ülkeler arasında bir polis gücü oluşturması konusundaki çalışmaların tamamlanmadığını söyleyen Pezeşkiyan, "ECO Polisinin yokluğu büyük bir boşluk ve bölgesel kırılganlığa yol açmış ve bu sorun, diğer bölgesel polis güçleri ve uluslararası polisle optimum işbirliğinin sağlanmasını engellemiştir." diye konuştu.

Pezeşkiyan, bölgede terör ve organize suçla mücadele için ortak bir polis gücü oluşturulmasının önemini vurguladı.

İsrail'in bölgedeki saldırganlığına da değinen Pezeşkiyan, "Bölgemiz ve çevremiz yabancı saldırılardan muaf değil ve çağdaş tarihin en büyük yabancı müdahaleleri bu bölgede gerçekleşti. Yüzyılın en büyük işgali, yaklaşık seksen yıl sonra bölgemiz yakınlarında hala devam ediyor. Dünyanın en iğrenç soykırımı ve insanlığa karşı suçu da son iki yıl boyunca İsrail rejimi tarafından Batı Asya bölgesinde ve Gazze'de işlendi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
