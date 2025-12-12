Haberler

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan "dünya barışı" mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, uluslararası barışın sağlanmasının diyalog yolu ile mümkün olacağını ve ülkelerin uluslararası hukuka saygı duyması gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, uluslararası barışın sağlanmasının diyalog yolu ile mümkün olacağını ve ülkelerin uluslararası hukuka saygı duyması gerektiğini söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü vesilesiyle başkent Aşkabat'ta düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda katıldı.

Forumda yaptığı konuşmada, barış olgusunun, yalnızca belirli bölgelere has bir ayrıcalık haline gelmesini eleştiren Pezeşkiyan, "Barış, askeri bütçelerin artırılmasıyla ve gösterişli diplomasiyle değil, istikrarsızlığa yol açan eşitsizlik ve ayrımcılıkla yüzleşmekle olur." dedi.

Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük güçlerin Batı Asya politikaları, Siyonist rejim için özel ayrıcalıklar doğurmuştur. Bu ayrıcalık, bölgede pek çok savaşın ve adaletsizliğin kaynağı haline dönüşmüştür. Bu ortamda İsrail rejimi, Gazze, Suriye, Lübnan, İran ve Katar'a karşı saldırılarını sürdürebilmiştir. Bu, küresel güçlerin ortaya koyduğu çifte standardın bir sonucudur."

Bir ülkenin, uluslararası hukukun uygulanmasından muaf tutulmasının, dünya barışına zarar verdiğini belirten Pezeşkiyan, "Siyonist rejim haziran ayında İran'a saldırma cesaretini kendinde bulmuş ve yüzlerce insanımızı şehit etmiştir. Ancak bu eylemi karşısında uluslararası bir yaptırım ile karşılaşmamış hatta bazı ülkelerin desteğini bile almıştır." diye konuştu.

Küresel barışın ancak ve ancak uluslararası kurallara riayet etmekle mümkün olacağını ve hiçbir ülkeye ayrıcalık tanınmaması gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nu "uluslararası güvenin güçlendirilmesi" yolunda atılan önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba - Güncel
SDG'ye operasyon iddiasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt

TSK konvoyları peş peşe Suriye'de görüntülendi, MSB'den açıklama geldi
Hukuk öğrencisi genç kızdan 'TOKİ' vurgunu: Onların parasıyla ev sahibi oluyorum

Bakmayın böyle göründüğüne! Hukuk öğrencisinden büyük vurgun
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev

Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev
36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun

36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun
TFF'den Galatasaray'a tarihi para cezası

TFF'den Galatasaray'a tarihi ceza
Bunu sakın tüketmeyin! Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi

Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi
Meclis'teki taciz skandalında kadın amir olayın üstünü örtmeye çalışmış

TBMM'deki mide bulandıran olayda kadın amirin sözleri daha da skandal
Bruce Willis Gizem'i öpünce Hakan Hatipoğlu çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum

Gizem'i öpünce çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum
Evlilik rüyası kabusa dönüştü! Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım

Evlilik rüyası kabusa dönüştü! Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım
Akaryakıta indirim geliyor! İşte yeni fiyatlar

Araç sahiplerini mutlu edecek haber! İndirim geliyor
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi

Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi
title