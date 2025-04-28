İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Azerbaycan ile İşbirliği Vurgusu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin Azerbaycan ile işbirliği için iyi bir zemin bulunduğunu belirterek bu alanda fırsatlar olduğunu ifade etti.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan Bakü'ye resmi ziyareti öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu.

Pezeşkiyan, "İran, Azerbaycan ve Rusya arasındaki ticaret, bilim, ekonomi ve geçiş yolları ile ilgili görüşmeler yapacağız." dedi.

Azerbaycan ile işbirliği için iyi bir zemin ve fırsatlar olduğuna işaret eden Pezeşkiyan, ülkesi ile Azerbaycan arasında tarihsel, kültürel ve derin bir ilişki bulunduğunun altını çizerek bu ziyaretlerin, her iki ülkenin gelişmesine katkı sağlamasını umduğunu kaydetti.