İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: 'Biz asla saldırgan olmadık'

(ANKARA) - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail ile İran arasındaki çatışmalara ilişkin, "Biz asla saldırgan olmadık ve olmayacağız, ancak vahşi bir suçluya karşı el ele vererek güçlü bir şekilde duruyoruz" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan çatışmalara ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz asla saldırgan olmadık ve olmayacağız, ancak vahşi bir suçluya karşı el ele vererek güçlü bir şekilde duruyoruz. Nasıl ki aziz halkımız bu mücadelede direniyor, devlet de aynı şekilde, halkın günlük yaşamında herhangi bir aksaklık oluşmaması için tüm gücüyle çaba gösteriyor" ifadelerini kullandı.