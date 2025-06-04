İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: 'Baskı ve Taleplere Boyun Eğmeyeceğiz'

TAHRAN, 4 Haziran (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, nükleer programlarına ilişkin Umman'ın arabuluculuğunda ABD ile yürütülen dolaylı müzakerelerde "baskı yapılmasını ve bazı taleplerin dayatılmasını" kabul etmeyeceklerini söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre Pezeşkiyan, salı günü Tahran'da Yeni Zelanda'nın yeni büyükelçisi Bethany Madden ile bir araya geldi.

Nükleer silah geliştirme peşinde olmadıkları kaydeden Pezeşkiyan, nükleer programlarının barışçıl niteliğini kanıtlamak için işbirliğine açık olduklarını yineledi.

Büyükelçi Madden ise görev süresi boyunca ikili ilişkileri güçlendirmeye yardımcı olma temennisini dile getirdi.

İran ve ABD, nisan ayından bu yana Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin ve ABD'nin yaptırımlarının hafifletilmesi olasılığının ele alındığı beş tur görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmelerin üçü Umman'ın başkenti Maskat'ta, ikisi ise İtalya'nın başkenti Roma'da yapıldı.