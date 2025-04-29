Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi

Özdağ hakim karşısına çıktı! İşte ilk duruşmadan çıkan karar
Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler

Elektrik krizi Türkiye'yi etkileyecek mi? Bakandan korkutan sözler
Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı

Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu
Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber! 16 firma ile indirim protokolü imzalandı

Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Azerbaycan Ziyaretini Değerlendirdi

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Azerbaycan Ziyaretini Değerlendirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan ziyaretinin ekonomik, kültürel ve güvenlik işbirliği açısından olumlu bir başlangıç olduğunu belirtti. Bakü'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile mutabakat zaptı imzaladıklarını ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, dün gerçekleştirdiği Azerbaycan ziyaretinin ekonomik, kültürel ve güvenlik alanlarında işbirliği için bir başlangıç niteliğinde ve olumlu olduğunu belirtti.

Pezeşkiyan, sosyal medya platformu X'ten Azerbaycan Türkçesiyle yaptığı paylaşımda Bakü ziyaretini değerlendirdi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan şu ifadeleri kullandı:

"Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı, değerli kardeşim Sayın İlham Aliyev ile dün çeşitli alanlarda mutabakat zaptı imzaladık.

Bu ziyaret, karşılıklı güvenin artırılması, bilimsel, ekonomik, kültürel ve güvenlik alanlarında işbirliği için yeni ufukların açılması açısından bir başlangıçtır. Sayın İlham Aliyev'e misafirperverliği için teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.