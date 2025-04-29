İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Azerbaycan Ziyaretini Değerlendirdi
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan ziyaretinin ekonomik, kültürel ve güvenlik işbirliği açısından olumlu bir başlangıç olduğunu belirtti. Bakü'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile mutabakat zaptı imzaladıklarını ifade etti.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, dün gerçekleştirdiği Azerbaycan ziyaretinin ekonomik, kültürel ve güvenlik alanlarında işbirliği için bir başlangıç niteliğinde ve olumlu olduğunu belirtti.
Pezeşkiyan, sosyal medya platformu X'ten Azerbaycan Türkçesiyle yaptığı paylaşımda Bakü ziyaretini değerlendirdi.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan şu ifadeleri kullandı:
"Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı, değerli kardeşim Sayın İlham Aliyev ile dün çeşitli alanlarda mutabakat zaptı imzaladık.
Bu ziyaret, karşılıklı güvenin artırılması, bilimsel, ekonomik, kültürel ve güvenlik alanlarında işbirliği için yeni ufukların açılması açısından bir başlangıçtır. Sayın İlham Aliyev'e misafirperverliği için teşekkür ediyorum."