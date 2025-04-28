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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Azerbaycan'a Resmi Ziyarette Bulundu

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Azerbaycan'a Resmi Ziyarette Bulundu
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye resmi temaslarda bulunmak üzere geldi. Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek ve iki ülke arasındaki tarihsel ilişkilerin güçlenmesini umduğunu belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Pezeşkiyan'ı Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yakup Eyyubov karşıladı.

Mesud Pezeşkiyan, temasları kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya gelecek.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan Bakü'ye resmi ziyareti öncesi havalimanında açıklamalarda bulunmuştu.

Pezeşkiyan, ülkesi ile Azerbaycan arasında tarihsel, kültürel ve derin bir ilişki bulunduğunu söylemiş ve ziyaretinin her iki ülkenin gelişmesine katkı sağlamasını umduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
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