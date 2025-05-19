İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD Savaşları Kaynakları Sömürmek İçin Başlatıyor

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD Savaşları Kaynakları Sömürmek İçin Başlatıyor
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin savaş politikalarının diğer ülkelerin kaynaklarını sömürme amacını güttüğünü belirtti. Tahran Diyalog Forumu'nda konuşan Pezeşkiyan, İran'ın barışçıl nükleer programını durdurmayacağını vurguladı. Dışişleri Bakanı Erakçi, İran'ın nükleer haklarına saygı gösteren adil bir anlaşma talep ettiklerini ifade etti.

TAHRAN, 19 Mayıs (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin, "sonu gelmeyen bir savaş" başlatarak diğer ülkelerin kaynaklarını, hatta insan işgücünü sömürmeyi amaçladığını söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre Pezeşkiyan, pazar günü bölgesel ve küresel sorunları tartışmak üzere aralarında üst düzey hükümet yetkilileri ve uluslararası örgüt temsilcilerinin de bulunduğu 200 yabancı delegenin katıldığı Tahran Diyalog Forumu'nun açılış töreninde konuştu.

Batı'nın, Ortadoğu ülkelerinin kaynaklarına kendi belirlediği fiyattan sahip olmak için bölgedeki çatışmaları kışkırtmaya çalıştığını kaydeden Pezeşkiyan, İran'ınsa saklayacak hiçbir şeyi olmadığını ve hiçbir koşulda "barışçıl nükleer programını" durdurmayacağını vurguladı.

İran ile ABD arasındaki dolaylı görüşmeler hakkında değerlendirmelerde bulunan İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi de "Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması çerçevesinde İran'ın nükleer haklarına tam saygıya dayanan ve yaptırımların tarafsız şekilde kaldırılmasını garanti edecek adil ve dengeli bir anlaşma" istediklerini söyledi.

Erakçi, "Diplomasiye bağlılığımızı sürdürüyoruz ve halkımızı doğrudan hedef alan acımasız ve tek taraflı yaptırımların tamamen ve somut şekilde kaldırılmasını bekliyoruz" dedi.

Erakçi, gerçek kararlılık gösterip İran'a karşı bağımsız bir yaklaşım benimsemesi halinde Avrupa ile ilişkilerinde yeni bir sayfa açmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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