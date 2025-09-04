İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, 2025 Shanghai Zirvesi'nin Ekonomik Etkilerini Vurguladı

TAHRAN, 4 Eylül (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde varılan anlaşmaların uygulanmasının, ülkede ekonomi, güvenlik, bilim ve turizm alanlarında olumlu beklentiler yaratacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde yapılan açıklamada Pezeşkiyan'ın söz konusu açıklamayı pazar-pazartesi günleri Çin'in Tianjin kentinde düzenlenen 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne ve Beijing'de düzenlenen Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma törenlerine katılmak üzere bulunduğu Çin'den ülkeye dönmesinin ardından yaptığı belirtildi.

Çarşamba günü yaptığı açıklamada Shanghai İşbirliği Örgütü Artı Toplantısı'nda "haklar ve adalete dayalı barışı vurguladık" diyen Pezeşkiyan, Çin'in toplantıda "hakikat ve adalete dayalı çerçeve ve kuralların gözetilmesini ve çifte standartların uygulanmamasını" öngören Küresel Yönetişim İnisiyatifi'ni önerdiği kaydetti.

Zirvede kabul edilen, güvenlik, ekonomi ve halklar arası ilişkiler gibi alanlarda örgüt işbirliğinin güçlendirilmesine ilişkin 24 sonuç belgesine de dikkat çeken Pezeşkiyan, "ziyaretinin en önemli kazanımının, katılımcı ülkelerin liderleriyle doğrudan görüşme fırsatı bulmak" olduğunu ifade etti.