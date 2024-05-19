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İran Cumhurbaşkanı'nı taşıyan helikopterin kaza haberi üzerine Türkiye'den yardım talebi

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AFAD, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza yapması sonucu Türkiye'den gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep edildiğini duyurdu. Van ve Erzurum AFAD il müdürlüklerinden 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 araç bölgeye intikal etmek üzere yola çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kazaya uğramasının ardından Türkiye'den gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep edildiğini belirterek, "Van ve Erzurum AFAD il müdürlüklerimizden 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 araç bölgeye intikal etmek üzere yola çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin, İran-Nahçıvan sınırında kaza yaptığı bilgisi alındığı belirtildi.

İran'ın, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Türkiye'den gece görüşlü arama kurtarma helikopteri istediği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Van ve Erzurum AFAD il müdürlüklerimizden 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 araç bölgeye intikal etmek üzere yola çıkmıştır. Ayrıca Ankara, Diyarbakır ve Konya'dan 15'er kişilik dağcı arama kurtarma personelimiz teyakkuz halindedir. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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